/681743/وزير-القوى-العالمة-يبحث-مع-العمل-الدولية-الاستراتيجية-الوطنية-للتشغيل

استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولوكا فيدي خبير التشغيل بالمنظمة، لمناقشة الخطوات التي يتم إعدادها حاليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر.

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يأتي ذلك تمهيدا لإعداد دراسة الإطار المرجعي للجنة المسئولة عن الاستراتيجية، بالإضافة إلي استعداد الوزارة لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية 2022-2026، فضلا عن بحث العديد من ملفات العمل فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وأكد وزير القوي العاملة، أن التعاون المستمر فيما بين الوزارة، ومكتب المنظمة بالقاهرة، شركاء الوزارة فى مشروعاتها من أجل خدمة العمل والعمال في الدولة المصرية، لافتا أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية والإعداد لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية الجديدة 2022/2026 بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه سيتم إجراؤها بشكل مختلف عن الدورة السابقة، حيث تم إعداد قاعدة بيانات للتنظيم النقابي المصري وتشمل 99% من بيانات العمال المسجلين في الدورة السابقة 2018.

وشدد سعفان، علي أهمية وضع جدول زمني في تنفيذ أى مشروع مشترك والذي من خلاله سيتم متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات، والوقوف علي آخر مستجداتها لتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها علي الوجه المطلوب.

وزير القوى العالمة يبحث مع «العمل الدولية» الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

و من جانبه، قدم إيريك اوشلان الشكر لوزير القوى العاملة على استضافته، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات النقابية العمالية المقبلة، ومشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ، مضيفا أنه يتابع جهود الوزارة فى الفترة الماضية والخاصة بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس الشيوخ، مشيدا بجهود الوزير فى هذا الملف.

وأكد لوكا فيدي أنه سيتم اعداد دراسة الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والإطار المرجعي للجنة المسئولة عنها ومن المقرر الانتهاء منها يوليو 2022، مشيرا إلى أنها ستقدم رؤية جديدة للتشغيل في مصر،وبالتعاون مع فريق العمل بالوزارة، ذاكراً أن الاستراتيجية أداة أساسية لتطوير ملف التشغيل في مصر.

وشدد الوزير علي ضرورة عقد الاجتماعات الدورية الاسبوعية بالتناوب بين الوزارة ومكتب المنظمة أسبوعيا، وأنه يحضر الاجتماع الأخير و"أريك" من كل شهر لتذليل أية عقبات ، ومساعدة فريق العمل من الجانبين علي القيام بمهامهم الموكلة إليهم.