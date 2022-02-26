تماشيا مع التحول الى مصرالرقمية..منى عبد الله تطالب بتوفير ماكينات صراف آلى ببنى سويف

/681747/تماشيا-مع-التحول-الى-مصرالرقميةمنى-عبد-الله-تطالب-بتوفير-ماكينات-صراف-آلى--ببنى-سويف

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بعدة طلبات موجهه الى رؤساء مجالس إدارة بنك مصر والأهلي والبنك الزراعي المصرى لتوريد وتركيب عدد (20 ماكينة صراف الى ATM) بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، نظرا لعدم وجود اية ماكينات للصراف الالي بما يشكل عائقا أمام المواطنين لتنفيذ خطوات التحول الرقمي لاسيما وأن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

دوت الخليج

التحول الرقمي

وأضافت عضو مجلس النواب، انه فى اطار إستراتيجية الدولة الوطنية للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، وفى ظل توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين انها سوق تتابع تركيب وتوريد ماكينات الصراف الالي بمرك ناصر.

بهذا وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى .

وقال جبالي، في نص برقية التهنئة: "يطيب لى أن أهديكم فخامة رئيس الجمهورية باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التى يحتفى بها المسلمون فى شتى أنحاء المعمورة ." وأضاف رئيس مجلس النواب: " تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى، تأكيداً لمسيرته العطرة فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى".

وأكد جبالي، أن تلك الذكرى العطرة تعمق فى نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة والمثُل، ونسأل الله العلى القدير أن يستقى شبابنا وأجيالنا القادمة من هذه الذكرى أفضل المثُل .