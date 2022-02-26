/681748/شدة-وتزول-دينا-تدعم-سمير-صبري-في-أزمته-الصحية-الأخيرة

حرصت الفنانة والراقصة الشرقية دينا على دعم الإعلامي والفنان الكبير سمير صبري في أزمته الصحية الأخيرة، حيث أنه صديق فراش المرض منذ أيام.

دوت الخليج يرصد دعم الفنانة والراقصة الشرقية دينا للإعلامي والفنان القدير سمير صبري في أزمته الصحية الأخيرة.

دينا تساند سمير صبري

نشرت دينا صورة لسمير صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الأستاذ الفنان القدير سمير صبري.. وقفت جمب ناس كتير في مرضهم، وساعدت ودعمت ناس كتير على مدار السنين".

وتابعت: "واحنا دلوقتي كلنا جمبك وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك وتخرج من المستشفى بألف سلامة.. شدة وتزول".

دينا تطلب الدعاء لسمير صبري

واختتمت دينا حديثها مطالبة الجمهور بالدعاء له قائلة: "رجاء وطلب من كل أصدقائي وحبايبي.. الدعاء للأستاذ سمير صبري بالشفاء ويعمل العملية ويخرجلنا بألف سلامة".

تصريحات سمير صبري مع عمرو أديب

وكان الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري، ناشد الدولة للتكفل بعلاجه ومساعدته، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً وجاءت كالتالي:

«اقفوا جمبي الله يخليكوا».. تصريحات مؤثرة لـ سمير صبري عن أزمته الصحية

• ادعيلي الأزمة دي تمر بقالي سنة ونص بتعالج بالكيمو

• هعمل عملية قلب دقيقة

• اقفوا جمبي وساعدوني في علاجي الله يخليكوا

• عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب أرجوك خليك معايا يا عمرو

• نفسك معايا ووريني هتعملي ايه

• كل من يخطر على البال من الفنانين جالي المستشفى

• إيمي ودنيا سمير غانم حتى اللي ظروفهم صعبة مفيش يوم مبيعدوش عليا في المستشفى

• ودفعتي زي حسين فهمي وميرفت أمين

الدولة تستجيب لمناشدة سمير صبري

ومن ثم استجابت الدولة لمناشدته وأجرى القائم بأعمال وزيرة الصحة مكالمه معه، أخبره فيها بمعالجته على نفقة الدولة.

على الصعيد الآخر، شاركت دينا مؤخرًا في مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.