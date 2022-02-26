/681750/ترتيب-مجموعة-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا
يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيرة صن داونز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
1- المريخ 4 نقاط
2- صن داونز 4 نقاط.
3- الأهلي نقطة.
4- الهلال نقطة.
موقف الأهلي في المجموعة
يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.
ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.
زي الأهلي أمام صن داونز
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.
ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.
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