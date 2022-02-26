/681751/هولندا-ترسل-200-صاروخ- لأوكرانيا-وتسليم-عناصر-الحدود بعد-استسلامهم

أفادت وكالة تاس الروسية بأن هولندا أعتزمت إرسال 200 صاروخ أمريكي من طراز stingerإلي أوكرانيا في أقرب وقت ممكن مما ينذر بمزيد من التصعيد العسكري علي الساحة الأوكرانية.

دوت الخليج

وف سياق متصل بتطورات الأوضاع بأوكرانيا أعلن ميخائيل ياسكنيكوسف نائب قائد أسطول البحر الأسود للخدمات اللوجستية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أكثر من 80 عنصرا من قوات حرس الحدود الأوكرانية الذين استسلموا علي جزيرة زميني وتم نقلهم إلي سيفاستوبول.

هولندا ترسل 200 صاروخ لأوكرانيا واستسلام عناصر الحدود

وأوضح ميخائيل، للصحفيين خلال التصريحات، أن اليوم تم تسليم مجموعة مكونة من 82 جنديا من جزيرة زميني إلي سيفاستوبول عبر البحر من خلال نقلهم عبر سفينة خاصة ومعدة لهم حيث أختار هؤلاء إلقاء اسلحتهم وقرروا العودة لعائلتهم .

وأضاف نائب الأسطول الروسي: احترمنا قرار حرس الحدود الأوكراني وتم إنشاء ممر آمن لهم لمغادرة منطقة العمليات العسكرية .

وتابع: بعد الخضوع لإجراءات قانونية قصيرة الأجل والإتفاق مع الجانب الأوكراني سيتم إرسال جنود القوات المسلحة الأاوكرانية إلي أوكرانيا في حافلات معدة لهذا الغرض، لافتاً إلي أنه تم تقديم كل الوسائل المساعدة لهم وتزويدهم بحصص غذائية ومياة معبأة طوال فترة الإنتقال إلي الودجهة النهائية لهم علي الأراضي الأوكرانية.

الجدير بالذكر أن روسيا بدأت بشن عملية عسكرية خاصة علي أوكرانيا بعد طلب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك صباح الخميس الماضي للمساعدة في الدفاع عن أنفسهم من الهدمات المكثفة للقوات الأوكرانية .