/681757/ماكرون-يتعهد-بإرسال-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-وهولندا- تعتزم-إرسال-200-صاروخ

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال أسلحة عسكرية إلي أوكرانيا والتي من المتوقع أن تصل إلي أوكرانيا في وقت قريب .

دوت الخليج

وغرد الرئيس الأوكراني عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:"أنه تحدث مع الرئيس االفرنسي ماكرون في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت.

وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن أمس أن بلاده سوف تسرع في نشر قوات في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي وذلك ردا علي الغزو الروسي علي الأراضي الأوكرانية.

وأكد الرئيس الفرنسي ماكرون، أنه من الضروري ترك طريق الحوار مفتوحا مع روسيا من أجل وقف هجومها علي أوكرانيا بعد أن أجري أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والتي لم تسفر عن إحراز تقدما ملحوظ في الحرب الروسية الأوكرانية .

هولندا ترسل 200 صاروخ لأوكرانيا

وفي سياق متصل بإرسال المساعدات العسكرية إلي أوكرانيا أفادت وكالة تاس الروسية بأن هولندا أعتزمت إرسال 200 صاروخ أمريكي من طراز stingerإلي أوكرانيا في أقرب وقت ممكن مما ينذر بمزيد من التصعيد العسكري علي الساحة الأوكرانية.

كما أكد ميخائيل ياسكنيكوسف نائب قائد أسطول البحر الأسود للخدمات اللوجستية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أكثر من 80 عنصرا من قوات حرس الحدود الأوكرانية الذين استسلموا علي جزيرة زميني وتم نقلهم إلي سيفاستوبول.

وقال ميخائيل، أن اليوم تم تسليم مجموعة مكونة من 82 جنديا من جزيرة زميني إلي سيفاستوبول عبر البحر من خلال نقلهم عبر سفينة خاصة ومعدة لهم حيث أختار هؤلاء إلقاء اسلحتهم وقرروا العودة لعائلتهم .

وتابع نائب الأسطول الروسي: احترمنا قرار حرس الحدود الأوكراني وتم إنشاء ممر آمن لهم لمغادرة منطقة العمليات العسكرية

يذكر أن الجيش الروسي قد بدأ بشن عملية عسكرية خاصة علي أوكرانيا عقب الطلب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك صباح الخميس الماضي للمساعدة في الدفاع عن أنفسهم من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية .