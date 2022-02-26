سفير مصر فى كوريا الجنوبية يلتقى المدير التنفيذى لمجموعة شركات هيونداى روتم

جدة - نرمين السيد - وقدم السفير خالد عبدالرحمن، عرضا عن الفرص المتاحة للاستثمار وإقامة مراكز صناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واهتمام الدولة المصرية بتقديم تسهيلات للمستثمرين.
كما تناول اللقاء النظر فى توسيع مجالات الشراكة بين المجموعة ومصر فى جميع مجالات العمل الأخرى للمجموعة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز توطين التكنولوجيا المتقدمة فى جميع المجالات.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذى لمجموعة شركات هيونداى روتم، عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية فى إبريل العام الماضى لمناقشة توطين صناعة القطارات وعربات المترو عبر الشراكة مع شركات وطنية، وما لمسه من اهتمام كبير بهذا المجال.
وأوضح أنه يعتزم زيارة القاهرة فى الفترة المقبلة، للتوقيع على العقد النهائى لتوريد وتصنيع 320 عربة مترو، والتى سيتم تصنيعها مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC ببورسعيد.
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