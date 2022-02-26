المدبر البطريركى للكلدان فى مصر: نصلى من أجل وقف الحرب وسلامة الشعوب

جدة - نرمين السيد - أجرى الأب بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، اتصالا هاتفياً بقدس الأب أندرى راك، الرئيس الإقليمى لرهبنة الفادى الأقدس فى أوكرانيا.





أعرب المدبر البطريركى، عن قربه من الكنيسة الكاثوليكية فى أوكرانيا والشعب الأوكرانى عموما، مؤكدا صلاته من أجل وقف الحرب وسلامة الشعوب. الجدير بالذكر بأن رهبنة الفادى الأقدس بفرعيها الرجالى والنسائى تشكل حضوراً قوياً فى أوكرانيا وفى مجلس الأساقفة الأوكرانى.

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