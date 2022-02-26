افتتاح معرض زهور الربيع بحضور وزيرى الزراعة وشؤون المجالس النيابية (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع فى دورته الـ89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بمشاركة أكثر من 240 عارضا.





وعقب الافتتاح تفقد وزيرا الزراعة وشؤون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة، أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذى وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة فى مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على آمن وسلامة الزائرين.

وأكد القصير، أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة فى توفير الخدمات للعارضين، وحثهم على مزيد من المشاركات فى الدورات اللاحقة، مشيرا إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات للأسرة المصرية للاستمتاع بالزهور.

وشدد وزير الزراعة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار .

ومن جانبه قال محافظ الجيزة، خلال تفقد أجنحة المعرض المختلفة، إن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وأن وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة تقدمان جميع أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

وأشاد بالمستوى المتميز الذى وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة فى مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض لافت إن المعرض يشهد إقبالاً من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم حفاظا على سلامتهم .

ويتكون المعرض من مجموعة من الأقسام وهى قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبار، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج وتشارك فيه هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساء ويستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، كما يشارك أيضا عددا من الشركات الأجنبية.

جدير بالذكر، أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان النباتية بالجيزة مما يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين، خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، كما تعد حديقة الأورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتى .