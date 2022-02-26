مايا مرسي تستقبل فريق عمل شباب القادة لتكريم المدربين المشاركين في توجيه...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فريق عمل مؤسسة شباب القادة “YLF” ؛ هدفت الزيارة تكريم المدربين الذين شاركوا بشكل فعّال في توجيه و تدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads" ؛ أحد برامج المؤسسة و الذي يستهدف طالبات التعليم الفني من مختلف المدارس في المحافظات المختلفة، بحضور النائب احمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسه شباب القاده، والدكتورة صفاء حسني مديره برنامج القاده و هي تقود،
و قد اعربت الدكتوره مايا مرسي عن سعادتها برؤية المؤسسة التي تهدف إلى مساعدة الشباب و إفادة المجتمع ككل ، و رحّبت بفكرة التواجد في المسابقة النهائية لبرنامج Leaders league للإستماع إلى أفكار الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية المختلفة و دعمهم بكل الطرق الممكنة وذلك من خلال لجنه الشباب بالمجلس القومي للمرأة برئاسه استاذه دينا حسين مقرره اللجنه وعضوه المجلس القومي للمرأة .
هذا وتضمن اللقاء مناقشة توسّع نشاط برنامج"هي تقود-She leads" ليشمل محافظات أكثر هذا العام بهدف توسيع الفائدة لعدد أكبر من الطالبات ، كما تم مناقشة رؤية المؤسسة و أهداف برنامج "Leaders league" و هو أحد برامجها التي تهدف إلى دعم شباب الجامعات من جميع محافظات مصر.
وخلال اللقاء تم تكريم كل من السيدة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس ، والسيدة نوران الجميعي مسؤول العلاقات العامة و التسويق بإدارة تنمية المهارات بالمجلس ، والسيدة كريستي عزيز مدربه جلود لمشاركتهن بشكل فعال كمدربات في توجيه و تدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads"
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