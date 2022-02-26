تنفيذا لتوصيات محلية البرلمان..نائب التنسيقية عمرو درويش ينجح فى حل أزمة الكهرباء بمدينة بنها بالقليوبية

/681756/تنفيذا-لتوصيات-محلية-البرلماننائب-التنسيقية-عمرو-درويش-ينجح-فى-حل-أزمة-الكهرباء-بمدينة-بنها-بالقليوبية

استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نجح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحل أزمة الكهرباء بمدينة بنها، من خلال استكمال إنارة الطريق المؤدى إلى عزبتي حسن خطاب وعبدالحليم هاشم – مركز بنها – محافظة القليوبية، مما يعرض المواطنين للخطر نتيجة انتشار حوادث السرقة.

دوت الخليج

إنارة الطريق المؤدى إلى عزبتي حسن خطاب وعبدالحليم هاشم

كما نجح عضو مجلس النواب، استمرار انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الفلل بمدينة بنها - محافظة القليوبية، وتحديدا المنطقة الكائنة بنطاق قسم شرطة بنها ثاني ومحكمة الأسرة بمجمع محاكم مجلس الدولة، وذلك نتيجة عدم قدرة المحولات الكهربائية والكابلات بهذه المنطقة على استيعاب عدد العقارات سواء المرخص منها أو الغير مرخص.

وكانت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، ناقشت طلب إحاطة مقدمين من النائب عمرو درويش،

الأول: عدم استكمال إنارة الطريق المؤدى إلى عزبتي حسن خطاب وعبدالحليم هاشم – مركز بنها – محافظة القليوبية، مما يعرض المواطنين للخطر نتيجة انتشار حوادث السرقة.

والثاني: استمرار انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الفلل بمدينة بنها - محافظة القليوبية، وتحديدا المنطقة الكائنة بنطاق قسم شرطة بنها ثاني ومحكمة الأسرة بمجمع محاكم مجلس الدولة، وذلك نتيجة عدم قدرة المحولات الكهربائية والكابلات بهذه المنطقة على استيعاب عدد العقارات سواء المرخص منها أو الغير مرخص.

جاء ذلك بمشاركة المهندس أحمد عبدالباري، رئيس قطاع الكهرباء، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، من أجل تنفيذ التوصيات المتعلقة بطلب الاحاطة الذي تم مناقشته يوم الخميس الماضي والخاص بحل أزمة الكهرباء بمدينة بنها، والحد من إنقطاعها.

وتوجه النائب عمرو درويش، بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقيادت الوزراة بالقليوبية، ومحافظ القليوبية والقيادات التنفيذية على سرعة الاستجابة، موضحا انه جاري بحث توفير قطع الأراضي الخاصة بتنفيذ لوحات توزيع الكهرباء بالمناطق تقسيم الزهور، أتريب، كوبري الفحص، وكافة المناطق المحيطة.