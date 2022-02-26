/681759/محافظ-الغربية-تعاون-بين-الأجهزة-لمواجهة-مخالفات-البناء-على-الأراضي-الزراعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجود تنسيق وتعاون بين قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس المدن والمراكز والأحياء لتحقيق المستهدف من الموجة 19 لازالة التعديات على الاراضي المملزكة للدولة، مشيراً إلى إن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 وصل إلى 270 مبنى مخالف و60 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

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" رحمى" أوضح أنه يتم حاليا منع وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية، والمتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية، لرصد أي تحديات وتغير على الأراضي الزراعية .

قرارا بتشكيل 3 لجان لمنع وقوع تعديات جديدة على الأراضى الزراعية

محافظ الغربية كان قد أصدر مؤخرا قرارا بتشكيل 3 لجان على مستوى المحافظة والمراكز والمدن والقرى لمنع وقوع تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، والتعامل مع أى مخالفة فى المهد، كما أصدر قرارا لمجالس المدن والأحياء وشركات الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات، بحظر توصيل المرافق لأى مبان أو منشأت أو عقارات جديدة مخالفة.