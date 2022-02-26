ننشر نتيجة انتخابات مجلس نقابة المهندسين بدمياط

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أسفرت نتيجة فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي، لأعضاء نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، والتي أجريت أمس الجمعة، عن إعادة على مقعد النقيب، بين شريف كامل وعوض محمد عوض.

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وتنافس 7 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور 1865 صوتًا، حصل منهم المهندس عوض محمد عوض على 534 صوتًا، بينما حصل المهندس شريف كامل على 714 صوتًا.

نتائج الفرز

وأسفرت نتائج الفرز لباقى الأعضاء عن فوز المهندس أحمد غانم، والمهندس أسعد شاكر على مقاعد كهرباء، والمهندس طارق رمضان على مقعد ميكانيكا، والمهندس إبراهيم القط، والمهندس محمد موافي، والمهندسة آية أبو العز على مقاعد قسم مدني، وفاز إياد الشيحة بمقعد قسم الشعب الأخرى.

انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة المهندسين بمدينة دمياط

وشهدت انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة المهندسين بمدينة دمياط، اقبالا كبيرا للإدلاء بالأصوات الانتخابية.

وجرت الانتخابات في 6 لجان بمقر النقابة بكورنيش النيل، وسط منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث يتنافس 7 مرشحين على مقعد النقيب، و40 مرشحا على مقاعد العضوية لانتخاب 7 أعضاء جدد، كما جرت الانتخابات تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.

مقعد النقيب

وتنافس على مقعد النقيب المهندسون شريف كامل، يوسف العاصى، محمد خشبة، كامل السعداوى، عوض محمد عوض، رضا داود، على عبداللطيف، بينما تنافس 40 مرشحا على مقعد العضوية مقسمين إلى 4 شعب وهي شعبة هندسة مدنية (20 مرشحا)، وشعبة هندسة كهرباء (11 مرشحا)، وشعبة هندسة ميكانيكا (6 مرشحين)، وشعبة كيمياء ونووية- غزل ونسيج- تعدين وبترول (7 مرشحين).