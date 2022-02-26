تشميع 3 مقاهى مخالفة بكفر الزيات بسبب كورونا

دوت الخليج

قال علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه تم في هذا الاطار إغلاق وتشميع 3 مقاهي وكافيهات خلال 24 ساعة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 14 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ الغربية كان قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.