/681766/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-يهنئ-رئيس-مجلس-الأمة-الكويتى-بمناسبة-العيد-الوطني

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

دوت الخليج

عيد الاستقلال الوطني لدولة الكويت

جاء في نص البرقية:

"فى الخامس والعشرين من فبراير تجتمع ذكرى عيد الاستقلال المجيد، مع ذكرى عيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة، ذلك البلد الذى قيض الله له قيادة تتمتع بأخلاق الفرسان، يصلون ما أمر الله به أن يوصل."

وتابع رئيس مجلس النواب :"بهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم ولشعب الكويت الشقيق بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة، والتى انتزع فيها الشعب الكويتى الأبى استقلاله الوطنى ليقيم دولته الحديثة التى أصبحت محط أنظار العالم بما بلغته من نهضة ورفاهية ونمو، والتى لا تألو جهداً فى صناعة السلام العالمى، وفى توطيد علاقاتها بأشقائها العرب، وبناء الجسور التى تربطها بعالمها العربى، وتعزيز أطر العمل العربى المشترك".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي إننا فى مصر نُثمن غالياً موقف الكويت الشقيق مؤازراً ومؤيداً لمصر.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة :" نكرر تهانينا القلبية لكم ولشعبكم العظيم وقيادته الحكيمة."

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى .

وقال جبالي، في نص برقية التهنئة: "يطيب لى أن أهديكم فخامة رئيس الجمهورية باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التى يحتفى بها المسلمون فى شتى أنحاء المعمورة ."