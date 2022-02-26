/681771/المسلم-يقرأ-الفاتحة-والمسيحي-أيات-الشفاء-وفاء-عامر-تطلب-الدعاء-لـ-سمير-صبري

دخل الفنان سمير صبري المستشفى مؤخرًا، على إثر أزمة صحية، طلب فيها من الجمهور الدعاء له بأن يخرج سالمًا، وبدأ نجوم الوسط الفني بالدعاء له بالشفاء والخروج مُعافى، ومن بينهم كانت الفنانة وفاء عامر.

دوت الخليج يرصد دعاء الفنانة وفاء عامر للنجم سمير صبري ليتم شفاءه

وفاء عامر تطلب الدعاء لسمير صبري

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة للنجم سمير صبري، وهو يطلب من الناس الدعاء له بالخروج من المستشفى سالمًا، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عامر على الصورة طالبة الدعاء له بالشفاء بحق كل المواقف التي ساند فيها زملائه، وكل أعمال الخير التي عملها في حياته، وقالت:" سمير صبري نجم من نوع فريد صديق و أخ لكل الفنانين مفيش مرة كلمته و مردش عليا من يوم ما بدأت مشواري راجل جدي وقف جنب زملاء كثيرين و له بصمات فنية و انسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء و العافية.. الراجل ده بيعمل خير و عمل خير كتير اوووي و دائم السؤال علي كل الناس تعالوا ندعي له يقوم بالسلامة المسلم يقرأ الفاتحة و قل هو الله أحد و المسيحي يقرأ أيات الشفاء.. كلنا بنحب سمير صبري.. يلا نبدأ و أنا أولكم".

دعاء متابعي وفاء عامر لسمير صبري

كان متابعي وفاء عامر على حسابها على إنستجرام هم أول من شاركها الدعاء للفنان سمير صبري، وبدأو في كتابات التعليقات واحد تلو الآخر، فقال أحدهم:" مساء الخير.. الاستاذ والحبيب الغالي سمير صبري كلنا نحبه ونحترمه وندعو الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يمده الله بالصحة والعافيه اللهم امين امين امين يارب العالمين"، وكتبت أخرى:"ربنا يشفيه يارب و يشفي كل مريض"، ودعا له آخر وقال:" ربنا يمد ايده بالشفاء العاجل وتطلع لمحبيك بألف سلامه".

آخر ظهور للفنان سمير صبري

ظهر الفنان سمير صبري في المعرض الدولي للكتاب، لعام 2022، من خلال ندوة خاصة بكتابه المقدم في المعرض "كايات العمر كله"، وكان وقتها على كرسي متحرك، لعدم قدرته على المشي، وذلك بعدما أطل في افتتاح الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو يستعين بعصا ليستطيع السير لتقديم التكريم الخاص بالنجمة نيللي.