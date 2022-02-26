/681774/أول-تحرك-برلماني-بشأن-الطلاب-المصريين-المتواجدين-فى-أوكرانيا-وإجراءات-الحكومة-المصرية-لحمايتهم

تقدمت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، باول بيان عاجل بشأن خطة الحكومة الممثلة فى وزارة الخارجية وأيضا وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج بشأن الحماية والحفاظ على الطلاب المصريين فى أوكرانيا وعلى الجالية المصرية هناك.

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وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيانها: نتابع جميعا عن كثب العملية العسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين و أبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، مما يستتبع معه تحرك حكومي عاجل لحماية الجالية المصرية بأوكرانيا.

أول تحرك برلماني بشأن الطلاب المصريين المتواجدين فى أوكرانيا

وأضافت رحاي موسي: ورد إلينا العديد من الاستغاثات من أهالي الطلبة المصريين المتواجدين في أوكرانيا، على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات الجالية الرسمية، مطالبين المسئولين والجهات المعنية التدخل وإنقاذ أبنائهم وأهلهم هناك، خاصة بعد إغلاق الخطوط الجوية للبلاد .

واستكملت أن أهالي الطلبة الدارسين المصريين بأوكرانيا انتابهم الخوف والذعر مطالبين الحكومة المصرية والتدخل لإجلاء أبنائهم من دولة أوكرانيا، وما نود معرفته فى هذا الشأن، حال أهالينا فى اوكرانيا، ووضع المصريين والطلاب هناك، وآليات التواصل معهم، وكيفية الاطمئنان عليهم، وما هو وضع الطلاب من الناحية التعليمية، وإمكانية استكمال دراستهم "أون لاين" حتى لا يتعرضون للفصل.

وزيرة الهجرة توجه المصريين بأوكرانيا بمناطق الشرق والجنوب بالالتزام بأماكنهم

وكانت قد عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأكدت مكرم، على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين في أوكرانيا.

ووجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين بأوكرانيا بالتزام الأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب والتي تشهد اشتباكات.