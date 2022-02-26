/681776/إسرائيل-تتمرد-علي-أمريكا-وترفض-طلبها-بإستنكار-الغزو-الروسي-وإنسحاب-قواته

قال موقع واللا العبري، أن إسرائيل ترفض طلبا أمريكياً بشأن الإنضمام إلي قائمة الدول التي تدعم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا ويدعوها إلي سحب قواتها مما يعد تمردا علي التحالف الإسرائيلي الأمريكي الأوربي ضد روسيا.

دوت الخليج

ومن جانبه قال مسئولون إسرائليون، أن تل أبيب لاتحظي بحق التصويت في مجلس الأمن لكن الولايات المتحدة طلبت منها الإنضمام ك"ضيف" للمجلس بهدف دعم مشروع القرار الذي يدين الهجوم الروسي علي أوكرانيا.

إسرائيل تتمرد علي أمريكا وترفض طلبها بإستنكار الغزو الروسي

وأوضح المسئولون، أن رفض إسرائيل التصويت جاء بسبب أنها ليست عضواً في مجلس الأمن ولأن القرار ما كان ليتم تمريره بأي حال من الأحوال نظراً لتوقعات التي تؤكد إمتلاك روسيا حق النقض الفيتو لإسقاطه وعدم تمريره.

وكان مشروع القرار الأمريكي سحيول إدانة روسيا والذي سقط بحق الفيتو قد صوت عليه 11 عضواً من أعضاء المجلس ال15 لصالح مشروع القرار بينما أمتنعت عن التصويت كلا من الصين والهند والإمارات.

وبعد فشل مشروع القرار الأمريكي الأوربي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن علي أمراً لتقديم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا تشمل أسلحة ومضادات لدبابات والتعي تقدر يقمتها ب 600 مليون دولار.

روسيا تحذر الدول التي فرضت عقوبات عليها

هذا و حذر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من إحتمال إجراء مراجعة نهائية للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات عليها .

وكتب دميتيري عبر صفحته في شبكة فكونتاكتي للتواصل الاجتماعي، أنه حتي الجهال في الخارجية الأمريكية أنفسهم يعلمون بأن العقوبات لن تغير شيئاً ولن تؤثر علي العمليات العسكرية الروسية لحماية دونباس والتي سيتم إنجازها بالكامل حتي تحقيق جميع أهدافها.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قائلا:" هناك أخبار جيدة أيضاً ويمكن أن تمثل العقوبات فرصة ممتازة لإجراء مراجعة نهائية لجميع العلاقات مع الدول التي فرضتها بما في ذلك قطع حوار الإستقرار الإستراتيجي.

وأضاف مدفديف، بأن العلاقات الدبلوماسية أمراً غير ضرورياً من حيث المبدأ وأنه قد حان الوقت لإغلاق السفارات" ومواصلة الإتصالات عن طريق النظر إلي بعذنا البعض من خلال المناظير وبصريات السلاح .