سفير الاتحاد الأوروبى: خطوات مصرية كبيرة لتعزيز دور المجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن العام الحالى يشهد خطوات مصرية كبيرة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى القانون الجديد للجمعيات الأهلية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





جاء ذلك خلال اللقاء السنوى للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان والذى عقد اليوم السبت، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ برامج وأنشطة فى 34 من المجتمعات القروية وشبه الحضرية المستهدف تطويرها فى إطار تنفيذ مشروع "تحسين التنمية المحلية" الممول من الاتحاد الأوروبى، والذى يهدف إلى تقديم خدمات تنموية تراعى النوع الاجتماعى وتعظم مشاركة المجتمع، وتحسن فعالية واستدامة المشروعات التنموية المنفذة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تمكين اجتماعى واقتصادى تستهدف النساء والأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الاتحاد هو أكبر داعم لمنظمات المجتمع المدنى حول العالم؛ لإيمانه بالنهج التصاعدى من القاعدة للقمة لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد الحلول لمشكلات للمواطنين.

وأشاد بقرار الحكومة المصرية، بأن يكون هذا العام عاما للمجتمع المدنى فى مصر، مؤكدا دعم الاتحاد لهذا التوجه وحرصه على تعزيز نجاح منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر.

واستعرض المبادئ الأساسية التى تقوم عليها شراكة الاتحاد الأوروبى مع مصر فيما يخص منظمات المجتمع المدنى وهى :" السلام والازدهار والبشر والكوكب والشراكة".

وشدد على أهمية إطلاق الطاقات الكبيرة للشباب والمرأة فى مصر، مشيدا ببرنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته الحكومة المصرية وحرص الاتحاد الأوروبى على دعمه.

من جهته، توجه أشرف عطية محافظ أسوان بالشكر للاتحاد الأوروبى لدعمه للعديد من المشروعات، مشيرا إلى أن محافظة أسوان مستعدة لتقديم أوجه الدعم كافة لهذه المشاركات، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الأسوانى البسيط وخلق فرص عمل واستثمار مهارات الشباب لزيادة دخلهم .

وأضاف أن مصر تحتاج لكل يد تبنى وتعمر، معربا عن تطلعه لمضاعفة مؤسسة "أم حبيبة" حجم استثماراتها فى أسوان؛ بما يصب فى صالح المواطن البسيط.