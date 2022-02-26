رئيس الأعلى للإعلام: قضية المياه تأتى فى صدارة اهتمامات المصريين

جاء ذلك فى كلمته اليوم السبت، خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول "آخر تطورات قضية المياه" بمقر وزارة الموارد المائية والرى، بحضور وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى وقيادات الوزارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الإعلاميين.
وأكد جبر أهمية الجلسة الحوارية للرد على كافة التساؤلات المتعلقة بقضية المياه، لافتا إلى أن جدول الأعمال سيشمل عرض مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ ومشروعات إعادة استخدام المياه
من جهتها قالت المهندسة غادة بكرى بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إن طول السواحل المصرية 3 آلاف كم، منوهة بأنه تم إنشاء الهيئة المصرية لحماية الشواطئ حيث تضع تخطيطا شاملا لمشروعات حماية الشواطئ ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لها.
وأضافت أن مشروعات حماية الشواطئ تهدف إلى اكتساب مساحات أراض جديدة للأغراض السياحية، فضلا عن حماية الآثار التاريخية، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية.
وأوضحت بكرى أنه يتم تنفيذ أعمال لحماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، لافتة إلى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل.
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