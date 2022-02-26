قنا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 28 ألف سيدة ضمن حملة حقك تنظمى

وأوضح الداودى، فى بيان اليوم، أنه تم تنظيم الحملة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير بمراكز (قنا، فقط، قوص، نقادة) واستفادت منها 15 ألفا و637 سيدة.
أما المرحلة الثانية فتم تنظيمها خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير بمراكز (أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، الوقف، دشنا) واستفادت منها 12 ألفا و508 سيدات، مشيرًا إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تم تقديمها بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها، وقدم محافظ قنا شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة.
ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إجمالى المنتفعات الجدد ممن استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ 3063 سيدة، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات 21319 سيدة، حيث تم صرف حبوب مركبة لـ 11006 حالات، وحبوب أحادية لـ 2031 سيدة، وحقن أحادية لـ 2533 حالة، وتركيب 841 لولبا، وصرف حقن مركبة لـ 1164 سيدة، وإعطاء كبسولات تحت الجلد 1107 حالات، وصرف 344 واقيا، و37 قرصا موضعيا، بالإضافة إلى متابعة الوسيلة لـ 676 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ 1239 سيدة، وتقديم المشورة لـ 5725 سيدة، و589 كشف باطنة، وعمل 720 كشف أشعة تلفزيونية "سونار"، و197 حالة كشف أطفال.
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