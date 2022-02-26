/681780/إطلاق-صواريخ-كروز-علي-أوكرانيا-والأخيرة-تدعو-لنقل-3-آلاف-قتيلا-روسيا

ناشدت الحكومة الأوكرانية، الصليب الأحمر للتدخل الفوري لنقل أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي بأراضي دولتها التي تتعرض للغزو الروسي .

دوت الخليج

وفي السياق ذاته، دعا الصليب الأحمر بحماية المدنيين، قائلا:" قلقون من تطورات الأوضاع في أكرانيا ويجب ضمان حماية المدنيين والإلتزام بالقانون الدولي.

ومع تصاعد حدة الإشتباكات، أعلنت قيادة الجيش الأوكراني بأن الأراضي الأوكراينة تتعرض لقصف بصورايخ كروز من الطراز "كاليبر" إنطلاقا من البحر الأسود.

وكشفت القيادة بالجيش الأوكراني بأن المناطق القريبة من مدن سومي وبلتاف وماريبول تتعرض لضربات جوية مكثفة من قبل القوات الروسية .

إطلاق صواريخ كروز علي أوكرانيا

وفي سياق متصل أفادت قيادة القوات الجوية الأوكرانية بإندلاع قتال عنيف بالقرب من القاعدة الجوية في فاسيلكيف جنوبي غرب العاصمة بعد تعرضها لهجوم من مظليين روس.

وفي السياق ذاته أفاد شهود عيان بأن إطلاقاً للنار مكثف قد وقع بالقرب من مقرات الحكومة الأوكرانية وسط العاصمة الأوكرانية كييف .