/681782/بريطانيا-القوات-الروسية-علي-بعد-30-كم-من-العاصمة-كييف-والأقمار-ترصد-الأضرار

أعلنت بريطانيا القوات الروسية علي بعد 30 كم من وسط العاصمة الأوكرانية كييف من خلال رصد للقوي الأوربية وترقب لفرض السيطرة الكاملة عليها من قبل القوات الروسية.

دوت الخليج

بينما أفادت شهود عيان عن فشل محاولة إنزال جوي روسي بولتسك غربي أوكراني بالتحديد مدينة لفيف الأوكرانية بعد معركة كبيرة مع الجيش الأوكراني .

وفي السياق ذاته كشفت صوراً ملقتطة عبر الأقمار الصناعية مؤخراً الأضرار الفادحة التي لحقت بإحدي القواعد العسكرية الجوية جنوبي أوكرانيا من جراء الغارات التي شنها الجيش الروسي في إطار عملية عسكرية قوبلت بإدانات غربية.

بريطانيا: القوات الروسية علي بعد 30 كم من العاصمة كييف والأقمار ترصد الأضرار

وأظهرت الصور التعي جري الحصول عليها من خلال شركة بلانت المتخصصة في الرصد بتصاعد الدخان من قاعدة ميكولاييف في الرابع والعشرين من فبراير الجاري ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الصور توثق آثار الغزو وأظهرت إحتراق طائرات عسكرية وتصاعد ألسنة الدخان من القاعدة الجوية الأوكرانية.

وفي المنحني نفسه كشفت الصور عن حدوث أضرار مشابة في قاعدة شويف الجوية في منطقة خاركييف شمال شرقي أوكرانيا بعد أن أستطاعت الضربات الروسية أن تلحق أضراراً وصفت بالكبيرة في البنية التحتية للقواعد العسكرية الجوية بأوكرانيا.

في غضون ذلك تشهد العاصمة كييف حرب شوارع بينماأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم السبت إن 198شخصاً بينهم 3 أطفال قد لقوا حتفهم جراء القصف الروسي

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق حصيلة ترصد سقوط 57 قتيلاً في اليوم الأول من الغزو الروسي لكن ربما لم تكن الحصيلة الأكبر في المواجهات.