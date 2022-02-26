/681787/وكالة-الفضاء-الروسية-توقف-تعاونها-مع-أوروبا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية عن توقف تعاونها مع أوروبا في قاعدة إطلاق كورو في غيانا الفرنسية وذلك رداً علي العقوبات التي فرضها الغرب علي روسيا بعد الإجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.

دوت الخليج

ورداً علي الإجراءات المقابلة للعقوبات الأوربية علي روسيا الإتحادية حذر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من إحتمال إجراء مراجعة نهائية للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات عليها .

وكالة الفضاء الروسية توقف تعاونها مع أوروبا

وكتب دميتيري عبر صفحته في شبكة فكونتاكتي للواصل الإجتماعي أنه حتي الجهال في الخارجية الأمريكية أنفسهم يعلمون بأن العقوبات لن تغير شيئاً ولن تؤثر علي العمليات العسكرية الروسية لحماية دونباس والتي سيتم إنجازها بالكامل حتي تحقيق جميع أهدافها.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قائلا:" هناك أخبار جيدة أيضاً ويمكن أن تمثل العقوبات فرصة ممتازة لإجراء مراجعة نهائية لجميع العلاقات مع الدول التي فرضتها بما في ذلك قطع حوار الإستقرار الإستراتيجي.

وأضاف مدفديف بأن العلاقات الدبلوماسية أمراً غير ضرورياً من حيث المبدأ وأنه قد حان الوقت لإغلاق السفارات" ومواصلة الإتصالات عن طريق النظر إلي بعذنا البعض من خلال المناظير وبصريات السلاح .

وحول التهديدات الغربية وحجز أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخاريج قال مجلس الأمن الروسي إن رد روسيا يجب أن يكون بالمثل من خلال ضبط أموال الأجانب والشركات الاجنبية في روسيا أو ربما تأميم ممتلكات الأشخاص المسجلين في ولايات قضائية معادية.

وأعرب مدفيدف عن أعتقاده بأن العقوبات ستزيد من الوحدة واللحمة بين السلطة والشعب في روسيا وكتب ساخراً:" لا شيء يقرب بين السلطة والنخب الإدارية وإلي حد كبير جميع مواطني بلادنا كالحب بين الأمريكيين والأوربيين لذا إنتظروا.

الجدير بالذكر أن الإتحاد الأوربي وعدد من الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا قد أقروا حزمة من العقوبات ضد روسيا شملت القيادات العليا للبلاد علي خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.