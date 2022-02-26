ضبط ربع طن لحوم ودواجن فاسدة بدمياط

قاد الدكتور طارق يوسف، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في دمياط، حملة موسعة، تضم عددا من قيادات المديرية، بالتنسيق مع ضياء الدين قنديل، مدير إدارة راس البر للرقابة التموينية. أسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو جرام من لحوم الضأن مذبوحة خارج المجازر.

كما تم ضبط مجموعة من المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى بينها “عجينة حواوشى ولحوم مفرومة ودواجن متبلة، وأسماك مملحة من فسيخ ورنجة، وقوانص وكبدة”. وجرى تحرير المحاضر اللازمة، ويجرى التحقيق بمعرفة النيابة.

كما شنّت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين، في فارسكور للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على اللحوم، بإشراف مسئولي إدارة المجازر والتفتيش. أسفرت الحملة عن ضبط 60 كيلو جرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و 34 كيلو جرام من اللحوم المصنعة مجهولة الهوية، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات الطب البيطرى بدمياط

وقبل أيام بدأت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، أعمال حملتها الموسمية لتحصين المواشي من أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، تحت إشراف لجنة الإدارة البيطرية بكفر البطيخ. استهدفت الحملة عددًا من المزارع في قرى وتوابع ترعة المركز، اليوم الثلاثاء، بحضور مسئولي المديرية، وبالتنسيق مع جمعيات المزارعين. يأتي ذلك بعد أن انتهت المديرية في وقت سابق من تحصين 16 ألف رأس أبقار، و4 آلاف من الجاموس، فضلا عن تحصين 280 رأس من الأغنام و370 رأس ماعز، من خلال اللجان البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

مواجهة مخالفات اجراءات كورونا

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى. وأسفرت الحملة المُنفذة، عن تحرير12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى غلق ورشة بمنطقة السيالة لمخالفة مواعيد الغلق، بالإضافة إلى مصادرة 28 شيشة. وتعهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمكافحة فيروس كورونا، وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وأصدرت المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية، عدة قرارات منها منع إقامة الأسواق الشعبية، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.