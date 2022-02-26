القوات المسلحة توزع موادا غذائية وبطاطين على الأكثر احتياجا بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لدعم ومعاونة أبناء شمال سيناء وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم. وقامت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء لتحديد المناطق الأكثر احتياجا وضمان التوزيع على أكبر عدد من المستحقين بنطاق المحافظة. كما قام اللواء أح - خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أح - محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزراعة عدد من شتلات الزيتون الرمزية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة. وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء سيناء فى مختلف المجالات وتقديم الدعم المستمر لأبناء سيناء الشرفاء. من جانبهم عبر المواطنون عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها. حضر الفعاليات ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة والفنان خالد الصاوى.

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