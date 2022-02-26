غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية تنظم برنامجا لإعداد وتأهيل المصلح الأسرى

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية - فى تصريح اليوم السبت - أنَّه مع وجود بعض المشكلات الأسرية وتعدّد مآسيها، تبقى المشكلة الأكبر والظاهرة الأعظم وهى مشكلة الطلاق والتى تُقلق المجتمع كله، وانطلاقًا من مسؤولية أكاديمية الأزهر الشريف عن تأمين المجتمع فكريا وسلوكيًّا، ومبادرة الدولة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية، تأتى هذه الدورة التدريبية لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية من وعاظ وواعظات الأزهر الشريفة، قادرة على تولى مهام الإصلاح الأسرى بشكل ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر من التفكك والظواهر السلبية، التى تمثل تحديًا حقيقيًا أمام بناء مجتمع مستقر وناهض، مما يقلل من حدّة نسبة الطلاق فى المجتمع، ويساعد على حل المشكلات الأسرية بطريقة تضمن تأمين الأفراد والمجتمع.
وأضاف رئيس الأكاديمية أنَّ هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية واستقرارِها، واستشعار خطورة الأزمات المحيطة بالأسرة، وتشخيص المشكلات الزوجية بطريقة تتسم مع الواقع، والمبادرة إلى تقديم الحلول العملية للمشكلات التى تقع بين الزوجين، وممارسة الدور الإصلاحى الناجح فى علاج مشكلات الأسرة، إضافة إلى التعرف على مفهوم جلسة الصلح الأسرى وأهميتها وكيفية اختيار البيئة المناسبة لإدارة تلك الجلسات.
وأوضح أنَّ البرنامج يشتمل على مجموعة من المحاور تتمثل فى المحور: "الفقهى، الطبى، النفسى، التربوى والاجتماعى، الاقتصادى، القانونى"، وقد تم اعتماد آلية التدريب والتعلم عن بعد، من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من "الورش التدريبية" الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعى التدريب عن بعد المتزامن وغير المتزامن، وذلك حرصًا على سلامة المشاركين فى البرنامج التدريبى، فى ظل جائحة كورونا.
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