أطباء الجامعات يقدمون الخدمات الطبية بالمجان بمستشفى بئر العبد

جدة - نرمين السيد - وصلت دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، وذلك؛ لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لهم طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات: القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة.





وأكد الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام المستشفى، فى بيان اليوم، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الأربع لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادمة. وهم كل من: الدكتور عبد السلام مجاهد أستاذ جراحة أوعية دموية فى جامعة المنصورة، الدكتور سامح عامر أستاذ جراحة قلب وصدر فى جامعة المنصورة، الدكتور ماهر شمس الدين أستاذ نساء وتوليد فى جامعة المنصورة، والدكتورة منى عبد القادر أستاذ عيون فى جامعة المنصورة، الدكتورة رباب صبرى مدرس تخدير فى جامعة القاهرة، الدكتور عمرو سليمان مدرس جراحة عظام فى جامعة القاهرة.

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