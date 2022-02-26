/681799/حسين-هريدي-روسيا-تتبع-أفضل-وسيلة-للدفاع-وهي-الهجوم-بأزمتها

قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق, أنه تابع المواقف الغربية الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية سواء على الصعيد الرسمى أو الصعيد الإعلامى، واللقاءات التي دار عبر وسائل الإعلام مؤكدا أن كل التركيز والاهتمام كان على الرئيس الروسي بوتين، موضحا أن مشكلة الغرب ومشكلة حلف الناتو ليست مع بوتين بمفرده.

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جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يذاع على فضائية "اكسترا نيوز".

وأضاف هريدى: الغرب يري أن هذه الحرب هي غزو على أوكرانيا ولكن الرئيس بوتين يؤكد أنها عملية عسكرية خاصة, لافتا أنه هناك حرب دفاعية وبالتالى أفضل وسيلة للدفاع هى الهجوم, وأن روسيا قدمت مجموعة من المطالب وقامت بتقديمها لإدارة بايدن والحلف الأطلسي.

حسين هريدي: روسيا تتبع أفضل وسيلة للدفاع وهي الهجوم بأزمتها

انضمام الولايات المتحدة الامريكية لازمة اوكرانيا وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الإمريكية قائدة الحلف الأطلنطى ومن الممكن أن تقوم بنصب صواريخ نووية قصيرة المدى فى الأراضى الاوكرانية, باعتبار أوكرانيا شريكة في الحلف, مضيفا: الرئيس بوتين أكد أنه إذا انضمت أوكرانيا لحلف الناتو سيحدث هجوم للقارة.

وأشار هريدى، إلي أنه يوجد سوء تقدير للموقف من الإدارة الأمريكية والحلف الأطلنطى وأن المشهد المأساوى فى كل هذا سوء تقدير من الحكومة الاوكرانية, لافتا أن الرئيس بوتين أكد أنه علي استعداد لإرسال وفد من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إلى مينسك للتفاوض مع الحكومة الاوكرانية, مضيفا: هذا الموقف جاء بعد اتصال تليفونى من الرئيس الصينى شي جين بينغ للرئيس بوتين وحثه على التفاوض مع الحكومة الأوكرانية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلي تصريحات وزير خارجية الصين بأنه يوجد علاقات متبادلة مع خارجية روسيا، كما أننا نتفهم خصوصية العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، ونحترم السيادة الاقليمية للدول وفى نفس الوقت الصين تتفهم الاحتياجات الأمنية المشروعة لروسيا أن ما حدث فى أوكرانيا سيؤثر بشكل سلبى على العلاقات الروسية الإمريكية.