أمين «البحوث الإسلامية»: نتابع يوميًا البعثة الأزهرية بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم وتأمين تواجدهم

/681804/أمين-البحوث-الإسلامية-نتابع-يوميا-البعثة-الأزهرية-بأوكرانيا-للوقوف-على-احتياجاتهم-وتأمين-تواجدهم

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها أوكرانيا، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بشئونهم، يتم التواصل يوميًا مع بعثة الأزهر الشريف المتواجدة هناك للاطمئنان عليهم في ظل هذه الأحداث.

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وأضاف في بيان له، السبت، أن هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم في ظل هذه الظروف، خاصة وأن هناك تواصل من بعض الجهات المصرية لتأمين تواجد البعثة وتنسيق خطة عملهم بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم.

نظير عياد: نتابع يوميًا البعثة الأزهرية بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم وتأمين تواجدهم

وتقوم بعثة الأزهر الشريف في دول العالم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطي ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة، حيث يبلغ قوام أفراد هذه البعثة نحو 798 متواجدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسي قطاع المعاهد الأزهرية.

وزيرة الهجرة تطالب المصريين بأوكرانيا بمناطق الشرق والجنوب بالالتزام بأماكنهم

هذا و عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وشددت مكرم، على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين في أوكرانيا.

ووجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين بأوكرانيا بالتزام الأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب والتي تشهد اشتباكات.

وأضافت أنه على المصريين القادرين على المغادرة في اتجاه دول رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية في كييف أولا، وكذلك التواصل بشكل فوري مع سفارة مصر في الدولتين، حتى يتم مخاطبة السلطات المعنية في هناك.