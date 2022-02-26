/681779/رئيس-جامعة-جنوب-الوادى-يشهد-ختام-بطولة-الروبوت-بالغردقة

وأكد رئيس الجامعة أن المسابقة تهدف إلى اكساب الطلاب مهارات البرمجة وحل المشكلات في اطار دمج وتكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تعتمد على اساليب المنهجية والخوارزميات في حل المشكلات.

واوضح الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشؤن فرع الغردقة أن المنافسات أقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة وتهدف إلى نشر الوعي في مجال الروبوت والبرمجيات وتحقيق النهضة التكنولوجية لأطفال وشباب مصر.

جامعة جنوب الوادى

واستمرت البطولة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة على مدار يومين بمشاركة العشرات من طلاب الجامعات المصرية والمدارس مقسمة على فترات عمرية مختلفة تحت 12 عام وتحت 19 عام وفئة الجامعات وفئة الفرست ستب ويشارك فى المسابقة 73 طالب ومقسمة لقسمين اوتو درايف مستقبل قيادة العربات الذاتية وروبوت الانقاذ والبحث والتنقيب وعلى هامش مسابقة الروبوت وعلى هامش مسابقة الروبوت شهد رئيس جامعة جنوب الوادى تكريم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العمل بالمسابقة.

استعدادات العيد القومى لـ قنا

شهد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تنسيقياً بمديرى ادارات الموارد البشرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها لمتابعة سير العمل بالمراكز والقرى، أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن إدارة الموارد البشرية هي المعنية بضبط منظومة العمل وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتعليمات التي تصدر عن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وغيرها من الأجهزة المختصة والمسئولة عن متابعة وتحسين أداء العاملين بالجهاز الإدارى .

وحذرأيضاً خلال الاجتماع، من أي تراخى في إدارة منظومة العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدا أن الفساد الإداري يتبعه فساد مالى حيث أن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المنوط بها مباشرة الإجراءات الخاصة بتعيين العاملين بالمحافظة وتقارير كفاءتهم وعلاواتهم وترقياتهم وكافة ما يؤثر فى مراكزهم المالية.

وأوصى " الطيبى" بضرورة الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتدريب جميع العاملين بالمراكز والقرى، وذلك حفاظا على سير العمل وانتظامه، والاتصال الدورى بمديرية التنظيم والإدارة للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالخدمة، وكذا الاتصال بمجلس الدولة لطلب الرأى والفتوى.