/681784/ماذا-يكون-محمد-رمضان-يروج-لمسلسل-المشوار-بصورة-من-الكواليس-رفقة-دينا-الشربيني

نشر الفنان محمد رمضان صور من المسلسل القادم له "المشوار"، مع دينا الشربيني، من خلال الحساب الرسمي له على موقع الصور الفيديوهات إنستجرام، طوال الفترة الماضية لتشويق جمهوره للمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد نشر محمد رمضان لصور من تصوير مسلسل المشوار

محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل المشوار

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من كواليس تصوير مسلسل المشوار، مع دينا الشربيني التي تقدم دور البطولة النسائية أمامه، في رمضان 2022، وعلق رمضان على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقال:"الرفاقُ حائرون، يفكرون، يتساءلون في جنون .. المشوار ماذا يكون"، وصاحب تعليقه بهاشتاج "ثقة في الله نجاح"، وكتب:"يليق بكم"، وهاشتاج آخر"رمضان يجمعنا".

تعليقات متابعي محمد رمضان على الصورة التي نشرها عبر إنستجرام

ردت واحدة من متابعي محمد رمضان على موقع إنستجرام، وقالت:"كلنا عارفين بس عمرنا ما نروح نقول"، وكتبت له أخرى بما معناه:"العمل الجاد يقهر كل شيء"، وقاله له أحد متابعيه بناءًا على فيديو المعجون والفرشاة المصنوعين من الذهب الذي نشره محمد رمضان في اللأيام القليلة الماضية، وقال:"منور ابو الذهب".

محمد رمضان يغسل أسنانه بالذهب

نشر محمد رمضان منذ أيام قليلة، فيديو له وهو يغسل أسنانه بفرشاة ومعجون مصنوعين من الذهب، عيار 24، مما أستفز الجمهور ودعا العديد من متابعيه للسخرية منه ومن البزخ الذي يعيش فيه، مما جعل الكثيرين يطالبونه بالتواضع وعدم عرض عرض مثل هذا الطرف المبالغ فيه على الملأ، للحفاظ على شعور الجمهور فقي العالم كله، وخصوصًا في مصر، ممن يعانون من النقص وإحتياج أقل مظاهر الحياة، ونصحه الجمهور باستخدام هذه الأموال الكثيرة في مساعدة الفقراء حول العالم، والتبرع للجهات الخيرية التي تقدم خدمات للعامة دون مقابل.

سخرية الفنانين من محمد رمضان

قام الفنان خالد سرحان بنشر فيديو له ولمعجون أسنانه العادي، وهو يستخدمه لآخر قطرة به، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر محمد رمضان فيديو معجون الأسنان المصنوع من الذهب، وقال سرحان:"المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاصل فيه عضة"، وبعدها نشر الفنان تامر فرج صورة له بمكياج إحدى الشخصيات التي يقدمها في التمثيل، وكتب عليها:"أنا بقى مابغسلش سناسني أصلُا"، لما يظهر في الصورة من أسنان غير منتظمة ومتسخة.