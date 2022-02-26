/681789/أنقذوه-فى-4-ساعات-فريق-طبي-ينجح-فى-إنقاذ-شاب-بالغربية

وحضر شاب يدعى عبد القادر الكيلانى إلى المستشفى فى حالة سيئة ويديه اليسرى مفصوله بالكامل على إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وكان فى اتجاهه إلى نقله إلى مستشفى أخرى خارج المدينة، وتم إجراء العملية الجراحية وإنقاذ يدية المبتورة من قبل فريق طبي مكون من الدكتور أحمد البسيونى أخصائى جراحات التجميل والإصلاح وجراحات اليد الدقيقة، والدكتور السيد البصراتى مدرس وحاصل على الدكتوراه فى تخصص الأوعية الدموية جامعة الأزهر.

وقال الدكتور أحمد البسيونى أخصائى جراحات التجميل فى تصريحاته لـ " دوت الخليج"، أن هذه الجراحات الدقيقة كانت دائما يتم نقلها إلى مستشفيات الجامعة ولكن حالة المريض لا تسمح بذلك وكان لابد من أجراء العمليه فى أسرع وقت قبل حدوث غرغرينة، وأُعدت غرفة العمليات بمساعدة طاقم طبي كبير وعلى مستوى عالى، وتم إنقاذ اليد عن طريق إعادة كافة الشرايين والأعصاب والاوتار فى وقت قياسى، والمريض حالته صحية جيدة وبستطيع تحريك يديه .

مصرع طفل بسبب البلكونة

وفى سياق متصل، لقى طفل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الرابع بقرية ميت عساس التابعة لدائرة مركز سمنود، وكان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطفل محمد على يبلغ من العمر ٤ سنوات إثر سقوطه من بلكونة منزله بالطابق الرابع.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود، الى مكان الحادث، وتبين من خلال سؤال أسرة الطفل أنه كان يلهو داخل بلكونة المنزل، ووقف على السور ما أدى إلى أختلال توازنه وسقط على الارض، أسفر عن أصابته بنزيف داخلى وكسور، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة الى مستشفى سمنود العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، ثم أستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.