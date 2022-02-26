/681790/نقابة-المهن-التمثيلية-توجه-الشكر-للرئيس-السيسى-على-رعايته-لـ-سمير-صبري

قدمت نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر، خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهاته لرعاية وعلاج الفنان والإعلامي القدير سمير صبري في أزمته الصحية.

دوت الخليج يرصد بنود بيان نقابة المهن التمثيلية الموجه للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الصحية للفنان والإعلامي سمير صبري.

بيان المهن التمثيلية بشأن علاج سمير صبري على نفقة الدولة

وقالت فى بيان صادر عنها: "باسمي واسم جموع فناني مصر.. أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري مؤكدًا موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذي أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفن في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان، دمتم سندًا وراعيًا للإبداع والمبدعين.. حفظكم الله لمصر والمصريين والله الموفق".

تصريحات سمير صبري حول أزمته الصحية مع عمرو أديب

هذا وقد أجرى الفنان والإعلامي سمير صبري أمس الجمعة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً وطلب خلالها الدعاء له بالشفاء العاجل قائلًا :«ادعيلي الأزمة دي تمر بقالي سنة ونص بتعالج بالكيمو وهعمل عملية قلب دقيقة".

سمير صبري يطلب المساعدة في أزمته الصحية

واستطرد طالبًا: المساعدة: "اقفوا جمبي وساعدوني في علاجي الله يخليكوا.. عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب، أرجوك خليك معايا يا عمرو.. نفسك معايا ووريني هتعملي ايه".

وأضاف متحدثًا عن هوية نجوم ونجمات الفن الذين يترددون لزيارته: "كل من يخطر على البال من الفنانين جالي المستشفى.. إيمي ودنيا سمير غانم حتى اللي ظروفهم صعبة مفيش يوم مبيعدوش عليا في المستشفى، ودفعتي زي حسين فهمي وميرفت أمين".

السيسي يوجه بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

وبعد مناشدة سمير صبري للدولة خلال مداخلته مع عمرو أديب، استجاب له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف دكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة بالتواصل مع وإخباره بأنه سوف يتلقى الرعاية الطبية الكاملة على نفقة الدولة.