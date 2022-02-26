/681793/وكيلة-القوى-العاملة-تزف-بشري-سارة-بشأن-ضم-تغطية-مصرف-اسكندر-بقليوب-ضمن-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة

صرحت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأنه تمت موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب على ما جاء بطلب الإحاطة المقدم بشأن تغطية فرع مصرف اسكندر داخل الكتلة السكنية بعبد الله باشا القبلية بمدينة قليوب، وضم التغطية من ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظراً لخطورة المصرف على المواطنين والأطفال.

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واوضحت وكيلة القوى العاملة، أن هذا المصرف يهدد حياة المواطنين، والطلاب وكل المارة، بالإضافة إلى أنه يعمل على انتشار الأوبئة والأمراض التى تهدد حياة المواطنين، بالاضافة إلى الحوادث المتكررة التى تحدث بسبب هذا المصرف حيث يسقط به المواطنين وأيضا الدراجات النارية.

وكيلة القوى العاملة تزف بشري سارة بشأن ضم تغطية مصرف اسكندر بقليوب

وأكملت سولاف درويش، أنه تمت الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن عمل المقايسة لتغطية المصرف وضم التغطية من ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظراً لخطورة المصرف على المواطنين والأطفال.

جبالي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

هذا و بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى .

وأضاف جبالي، في نص برقية التهنئة: "يطيب لى أن أهديكم رئيس الجمهورية باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التى يحتفى بها المسلمون فى شتى أنحاء المعمورة ."

وتابع رئيس مجلس النواب: " تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى، تأكيداً لمسيرته العطرة فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى".

وأكد جبالي، أن تلك الذكرى العطرة تعمق فى نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة والمثُل، ونسأل الله العلى القدير أن يستقى شبابنا وأجيالنا القادمة من هذه الذكرى أفضل المثُل .

وأختتم المستشار الدكتور حنفى جبالي برقية التهنئة ، قائلاً : "حقيق بنا، ونحن نستقبل نسمات هذه الذكرى الدينية الجليلة أن نقر ونؤكد أن مصر المستقرة بفضل قيادتكم الحكيمة، هى فخرنا وشموخنا، وأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد، وبصفاء النفس وبتماسك الوحدة الوطنية التى تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط وتجديد الخطاب الدينى" .