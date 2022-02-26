قائمة الأفلام الحاصلة على جوائز مسابقة VS film  للأفلام القصيرة

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أُعلن عن الأفالم الحاصلة على جوائز لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة VS film، التي تُقام علي هامش الدورة رقم 23 لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدًا.

دوت الخليج يرصد إعلان الجوائز المقدمة في مسابقة VS film ضمن مهرجان تري كور الفرنسي

الفيلم المصري حواديت يهود مصر أفضل فيلم بالمسابقة

حصل الفيلم المصري "حواديت يهود مصر" على جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو من سيناريو آن كمال، وإخراج أحمد هاشم، ويحكي الفيلم عن الأحداث التي عاصرتها العائلات اليهودية التي كانت تقيم في مصر في العهود الماضية.

لا تنام من الأفلام التي فازت في مسابقة VS film

كما فاز فيلم "لا تنام" بجائزة أفضل فيلم عن المرأة، والذي تشارك في إخراجه كل من عبد الرحمن أبو العلا وروجينا طارق وزاد محمد.

فوز فيلم لمحة بجائزة أفضل فيلم روائي

حصد فيلم "لمحة" جائزة أفضل فيلم روائي للمخرج عماد أبو السعود، حيث يتناول العمل قضية عمالة الأطفال من خلال عمل الطفل بطل الفيلم في ورشة ميكانيكا سيارات، ويعرض تأثير هذا عليه عندما يشاهد أطفال من عمره يدرسون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، أكثر مرح ورفاهية.

كلمة دكتور أوسامة أو نار رئيس مهرجان تري كور الفرنسي

وتحدث الدكتور أسامة أو نار رئيس مهرجان تري كور الفرنسي في مصر أن مسابقة VS film في الدورة الـ 23 لمهرجان تري كور أتاحت تنافس من نوع خاص بين مجموعة الأفلام المشاركة بها، وحصولها علي جوائز، والتي وصل عددها الي مايقارب 40 فيلم، وتميزت المنافسة بالموضوعات المقدمة من خلالها والقضايا المتنوعة التي تُعرض فيها.

وأشار أسامة الي أن أعداد الدول المشاركة في المسابقة تزيد بشكل مستمر، مما يؤكد علي أهميتها لدي صُناع الأفلام من الجنسيات المختلفة.

محمود عبد الحليم مدير مهرجان تري كور

قال مدير مهرجان تري كور محمود عبد الحليم أن صناعة الأفلام القصيرة جدا تطور في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وأن مستوى الأفلام لا يقل عن الأفلام الطويلة، وأوضح ان إدارة المهرجان أوشكت علي إنهاء التحضيرات الخاصة بالدورة الجديدة.