/681798/الإتحاد-الأوربي-يوافق-علي-إنضمام-أوكرانيا-وزيلينكسي-يدعوهم-للتحلي-بالشجاعة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيينسكي،اليوم السبت، حصول بلاده علي الموافقة للإنضمام للإتحاد الأوربي داعيا لتنفيذ هذا القرار.

دوت الخليج

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيينسكي عبر تغريدة له من خلال صفحته الرسمية علي موقع التةاصل الإجتناعي تويتر بأن روسيا تريد الإطاحة بي وتنصيب حكومة دمية في كييف.

وفي السياق ذاته أكد الرئيس الأوكراني بأن أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها في اليوم الثالث من الغزو داعياً الروس إلي الضغط علي فلاديمير بوتن الوقف الحرب.

الإتحاد الأوربي يوافق علي إنضمام أوكرانيا

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو بث عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو لافتاً الي أن القتال مستمر في العديد من البلدات في أنحاء متفرقة من البلاد لكن جيشنا هو الذي يسيطر علي كييف والمدن الرئيسية في كل مكان بالعاصمة كييف .

ودعا الرئيس الأوكراني خلال رسالته في الفيديوأصدقائه قائلا:" :" بأن كل صديق لأوكرانيا يريد الإنضمام للدفاع عن البلد من فضلك تعال سنعطيك أسلحة .

و طالب الرئيس الأوكراني أبناء بلاده الذين فروا من حدود البلاد بالعودة لبلادهم للمساعدة في الدفاع عن الدولة .

كما دعا زيلينسكي ألمانيا والمجر إلي التحلي بالشجاعة ودعم إستبعاد روسيا من نظام سويفت ومعاقبة موسكو علي غزو بلاده.