/681802/وفاة-والدة-أمل-رزق-والفنانة-تنعيها-بكلمات-مؤثرة

أعلنت الفنانة أمل رزق وفاة والدتها اليوم 26 فبراير 2022، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة الفنانة أمل رزق أمل رزق تعلن وفاة والدتها عبر إنستجرام نشرت الفنانة أمل رزق من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام خبر وفاة والدتها، حيث قالت:" أمي الغالية في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، والجدير بالذكر أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد السلام ذاكر، بمدينة نصر، والدفن عقب صلاة المغرب اليوم بمقابر الأسرة.

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