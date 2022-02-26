مشاورات متواصلة بالخارجية للإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المُناخ

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير محمد نصر مدير إدارة المُناخ والبيئة والتنمية المُستدامة وفريق الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر المناخ، سلسلة من المُشاورات خلال الأسبوع الجارى بالقاهرة مع عدد من الشُركاء والأطراف الدوليين حول أهم الأولويات وأبرز القضايا على أجندة المؤتمر.





وكذلك فرص التعاون الثُنائى فى مجالات المُناخ والبيئة بما فى ذلك الطاقة النظيفة الجديدة والمُتجددة، وذلك بمُشاركة مُمثلى وزارات البيئة، والكهرباء والطاقة المُتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، وذلك فى إطار التحضير الجارى لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المُناخ فى نوفمبر المُقبل، وتولى وزير الخارجية سامح شكرى منصب الرئيس المُعين للمؤتمر.

وصرح السفير محمد نصر فى هذا السياق، بأن الحوار الجاد والشفاف والبنّاء مع كافة الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية يُوفر الظروف المطلوبة لإنجاح الرئاسة المصرية للمؤتمر وبلورة نتائج إيجابية تقوم على التوافق والالتزام الجاد، وأن هذه المُشاورات تأتى امتداداً لما أكد عليه رئيس الجُمهورية بأن مصر ستتولى مسؤولية الرئاسة بحيادية وشفافية وستعمل على مُراعاة أولويات وشواغل ووجهات نظر مُختلف الأطراف.

فى هذا السياق، تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية التى أطلق أعمالها كل من وزير الخارجية سامح شكرى والمبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ "جون كيرى"؛ حيث ترأس الجانب الأمريكى فيها نائبة المبعوث الرئاسى الخاص، وتم خلالها التشاور حول نطاق واسع من القضايا الثُنائية ومُتعددة الأطراف محل الاهتمام المُشترك وذات الصلة بأجندة تغير المُناخ.

وفى نفس الإطار، تم استقبال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط "ستيف لوتس".

على الصعيد الأوروبى، تم استقبال وكيل وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية "يوكين فلاسبارت" للتباحث حول آفاق التعاون مع الجانب الألمانى الذى يتولى حالياً رئاسة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، بجانب كبير المُفاوضين السويديين لموضوعات تغير المُناخ "ماتياس فروميرى"، والذى سوف تستضيف بلاده فى مطلع يُونيو المُقبل فعالية الاحتفال بالذكرى الخمسين لانعقاد المؤتمر الأول للأمم المُتحدة حول البيئة تحت عنوان "ستوكهولم + 50".

كما تم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية الدورية مع الرئاسة البريطانية الحالية بمؤتمر الأطراف فى إطار التحضير لانتقال مسؤوليات الرئاسة للجانب المصرى.

من ناحية أخرى، عُقدت جلسة مُشاورات مع المستشار الخاص ومُساعد الأمين العام للأمم المُتحدة المعنى بالعمل المُناخى "سيلوين هارت" والوفد المُرافق له، كما تم استقبال وفد إماراتى من فريق المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المُتحدة لتغير المُناخ.