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/681807/جامعة-الدول-العربية-تسلم-جوائز-التميز-العلمي-في-البحوث-القانونية
قام الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط اليوم السبت بتكريم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في الوطن العربي في العلوم القانونية والقضائية والذي يقام تحت الرعاية المشتركة لكل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني والأمين العام للجامعة ببيروت.
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وفي السياق ذاته صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام شارك مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني وودير العدل الجزائري ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب في تسليم الجوائز للفائزين الثلاثة من دولتي الجزائر ومصر.
جامعة الدول العربية تسلم جوائز التميز العلمي في البحوث القانونية
كما تم تكريم اللجنة العلملية للجائزة والتي تم تشكيلها من عدد من أستاذة الجامعات العربية المتخصصة في الشؤون القانونية.
وأضاف أن أبو الغيط أكد في كلمته خلال الحفل على اهمية هذه المبادرات لكونها تعكس قناعتنا وايماننا بمكانة البحث العلمي وأهميته، وشدد على ضرورة دعمه وزيادة موازنة البحث العلمي، وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي بما يسمح له بالندية والمنافسة مع المجتمعات الأخرى.
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