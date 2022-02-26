/681811/عماد-الدين-أديب-جميع-العناصر-تؤكد-أن-هناك-حرب-غير-متكافئة

أوضح الكاتب الصحفى عماد الدين أديب ان العرب لا يواجهوا موقف واحد حول الازمة الروسية الأوكرانية, مؤكدا أن ماحدث فى أوكرانيا له تداعيات متباينة على العرب, قائلا:"يعنى عرب الخليج لديهم استفادة عظمى لأن برميل النفط كان 65 دولار أصبح الآن بـ90 ومن المتوقع أن يصل لـ 100".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية "الذى يذاع على قناة “مصرMbc “.

وأضاف أديب: دول الشرق الأوسط المنتجة للغاز متمثلة في إيران وقطر مستفادة إلى حد ما, لافتا أن ذلك سيعجل بعمل اتفاق مع إيران من جانب أمريكا لأخذ جزء من النفط والغاز الإيرانى، فضلا عن تحسن موقف قطر ولكن حجم تدبيرها للغاز لا يستطيع تعويض الطلب فى السوق.

عماد الدين أديب: جميع العناصر تؤكد أن الحرب غير متكافئة

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر والأردن والسودان التى لديهم احتياجات نفطية ستتعرض لضغطوط بسبب ارتفاع حاصلات الطاقة وخاصة حاصلات الحبوب، لافتا أن الحرب الروسية الأوكرانية انتهت لأن روسيا الدولة رقم 2 حسب تصنيف مجلة جلوبال فاير فى القوى العسكرية فى العالم بينما أوكرانيا الدولة رقم 22 , فضلا عن أن الانفاق العسكرى الروسي 156 مليار سنويا بينما الإنفاق الأوكرانى 12 مليار .

وتابع أديب: فى اليوم الأول تم ضرب 71 مرفقا أساسيا فى أوكرانيا من جانب الصواريخ الروسية مؤدية لإحداث شلل ردارى وأصبحت جميع الاتصالات فى حالة شلل وتحت سيطرة روسيا، مضيفا: بيلاروسيا والمنطقتين التى أعلنت روسيا استقلالها تمثل ضغط على أوكرانيا.

واختتم أديب، قائلا:" 17 % من سكان أوكرانيا يتحدثون الروسية وينحدرون إلى أعراق روسية فمن هنا نجد أن جميع العناصر تؤكد أن هناك حرب غير متكافئة ".