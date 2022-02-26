«التكامل الوطني» .. جهود «الأعلى للإعلام» تعانق «نشاط التنسيقية» لبحث الملفات الطارئة

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تتكامل الأدوار الهامة والمحورية بين العديد من مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لضمان أفضل صيغ العمل الوطني المخلص لصالح الوطن والمواطن، وهو الدور النموذجي الذي تضافرت فيه جهود جماعية بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يرصد دوت الخليج في تقريره التالي، حالة التنسيق الفعال وتضافر الرؤى والجهود المخلصة، من أجل امتلاك رؤية متماسكة في كيفية التعامل مع قضايا وأحداث الداخل والخارج، وهو المحور النوعي الهام الذي تخلل مؤخرا لقاءا موسعا عقدة قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مع وفدا رفيعا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور أعضاء وقيادات المجلس.

جهود جبارة

يتمتع الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر بـ"سيرة مهنية" مشهود لها بالضخامة والتفرد واللمسات المؤثرة على الصعيدين الصحفي والإعلامي، ومن خلال موقعه الأحدث في رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمكننا أن نتلمس حجم ومقدار تأثيره في مجريات الأحداث، حيث العمل بكل دأب على على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، مع حرص شديد على احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

ومن خلال جهوده وصولاته وجولاته ولقاءاته مع رموز العمل الإعلامي والصحفي والبرلماني خلال الفترة الأخيرة، بات واضحا أن مستهدفات المجلس الأعلى للإعلام تتحقق من حيث حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، مع الدور الأبرز وهو ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، خاصة في ظل وضع يشتعل بالأحداث المتلاحقة وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

الأدوار الفارقة

يؤمن الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر بالعمل الجماعي، وإسناد الأدوار لأصحاب الخبرات والكفاءات من أجل الوصول إلى نجاحات سريعة ومؤثرة للمجلس الأعلى للإعلام، لذا نجد على الفور أدوارا فارقة ولمسات مؤثرة للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلي للإعلام، الرجل الذي يحوز على احترام وتقدير كافة العاملين في المجال الإعلامي والسياسي والقضائي والبرلماني بسبب مسيرته المهنية وتاريخ نجاحاته المشرف.

وجاء المستشار محمود فوزي ليكون رابع أمين عام في تاريخ الأعلى للإعلام الذي تأسس عام 2017، ومنذ تقلد فوزي لمهام منصبه الأحدث، وقد برع كعادته في فرض منظومة عمل قوية تضمن أفضل أشكال تسيير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، حيث تنفيذ مثالي لقرارات المجلس وتصريف شئونه، الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس، وعرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به، وهي الإنجازات التي يقوم بها المستشار محمود فوزي على أكمل وجه.

قامات وطنية

يضم المجلس الأعلى للإعلام تشكيل مثالي يضم بين جنباته قامات إعلامية مخضرمة، لديها القدرة على ضبط منظومة الإعلام في مصر، والوصول بها إلى أفضل الأشكال المهنية والحيادية وتنقيتها من أية شوائب قد علقت بها بفعل سنوات وتراكمات سابقة، من أمثال الكتاب الصحفيين صالح الصالحي ونشأت الديهي أصحاب البوصلة الوطنية الواضحة والإخلاص المهني الفائق.

ويتمتع تشكيل المجلس بمجموعة من أصحاب الخبرات المختلفة على كافة الأصعدة، ومنهم المستشار محمد عبد السميع إسماعيل، أمير نبيل جميل إبراهيم، عزة مصطفى، حسام عبدالمولى، رانيا هاشم ومنى الحديدي، حيث أحدثوا أثرا هائلا في أداء المجلس، حيث لايزال ينتظر منهم المزيد من الأدوار الوطنية الرائدة.

تنسيقية الأحزاب

تتماس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع كافة الملفات الحيوية للعمل الوطني، حيث تذهب في ملفات السياسة الخارجية لأهل ذلك، وتلتقي حول القوانين الشائكة مع الخبراء والمتخصصين، ومع لحظة فارقة بالنسبة للإعلام في أزمة غير مسبوقة في روسيا وأوكرانيا، والتجهيز للقمة العربية المقبلة في الجزائر، كان اللقاء حتميا مع الكاتب الصحفي القدير كرم جبر، والمستشار الدؤوب محمود فوزي.

وقائع ماجرى خلال الاجتماع المشترك تفصح عن أهمية اللقاءات التي يتواجد فرسان وممثلو التنسيقية، حينما استهل الكاتب الصحفى كرم جبر، بالترحيب بالوفد، معرباً عن سعادته بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وألقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الضوء على خطة عمل المجلس خلال الفترة الماضية، وكذلك بعض الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس، ومنها الاستعداد لمؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

من خلال النقاشات الثرية التي ينخرط فيها ممثلو التنسيقية، يمكن على الدوام امتلاك رؤية متماسكة في كيفية التعامل مع قضايا وأحداث المنطقة، مع أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مصر، ووسائل تعزيز بنودها خلال الفترة الحالية، وما يتعلق بدور المجلس فى ضبط الأكواد الإعلامية، كالتعامل فى ملف الرياضة، وكذلك الخطاب الدينى، وضرورة مواجهة الشائعات بشكل فعال ومنضبط.

حالة من الأنبهار تحيط على الدوام بكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللذين تجدهم في أشد حالا التوهج تحت قبة البرلمان من خلال النقاشات الثرية، وأيضا في حالة نشاط محلوظ خلال الزيارات الميدانية أو اللقاءات الموسعة ومنهم، ، النائب عمرو يونس، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس النواب، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، و النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مي كرم، والنائب عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لنكون أمام حالة تضافر وتعاون بين كافة مؤسسات الدولة بما يليق بالجمهورية الجديدة.