/681791/مصرع-طفل-دهسه-قلاب-بعد-سقوطه-من-توك-توك--بقنا

لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، دهسا أسفل عجلات قلاب بعد سقوطه من توك توك بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل سقط من توك توك ودهسه قلاب وفر هاربا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع دياب عشري فراج، 7 أعوام، سقط من توك توك ودهسه قلاب بعد سقوطه، بقرية نجع العرق التابعة لفرشوط شمال قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قوص المركزي، باستقباله عمر أحمد جاد الرب، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر حادثة سقوط موتوسيكل يقوده والده بغرفة صرف صحي مكشوفة، في قرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجز الطفل بقسم العظام في المستشفى لحين تحسن حالته الصحية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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عقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع طارئ بأعضاء اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية، وذلك بحضور العقيد هانى مرسى نائب مدير إدارة مرور قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و أحمد ابوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن ونوابهم .

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا أنه تم الإنتهاء من تحديد ساحات وأماكن الإنتظار فى ٦ مدن هى “قوص - نقادة - قنا - دشنا - نجع حمادى - أبوتشت” مؤكدا أنه تم تحديد ساحات الانتظار بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة ، موجها بسرعة إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، ووضع المستوى الاقتصادي للموقع في الاعتبار .