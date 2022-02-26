/681803/محافظ-قنا--يتابع--استعدادات-الأوقاف-للاحتفال-بالاسراء-والمعراج

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، فى إطار الاستعدادات للاحتفال بليلة الاسراء والمعراج داخل مساجد المحافظة، وتابع محافظ قنا استعددات مديرية الأوقاف بالمحافظة للاحتفال بليلة الاسراء والمعراج داخل مساجد المحافظة.

وفي سياق أخر حذر السكرتير العام من أي تراخى في إدارة منظومة العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدا أن الفساد الإداري يتبعه فساد مالى حيث أن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المنوط بها مباشرة الإجراءات الخاصة بتعيين العاملين بالمحافظة وتقارير كفاءتهم وعلاواتهم وترقياتهم وكافة ما يؤثر فى مراكزهم المالية.

وأوصى " الطيبى" بضرورة الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتدريب جميع العاملين بالمراكز والقرى، وذلك حفاظا على سير العمل وانتظامه، والاتصال الدورى بمديرية التنظيم والإدارة للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالخدمة، وكذا الاتصال بمجلس الدولة لطلب الرأى والفتوى.

استعدادات العيد القومى لـ قنا

وتستعد محافظة قنا للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بحزمة من الإجراءات والتى جاء أبرزها عرض الموثقف التنفيذى لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة لما قدمته المحافظة خلال الأيام الماضية فى ملف استرداد أملاك الدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التصدى للتعديات المتواجدة بنطاق المحافظة على الأراضى أملاك الدولة وتسليمها لجهات الولاية مجدداً من أجل إعادة استغلالها بالمشروعات ذات النفع العام.

وعقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع طارئ بأعضاء اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية، وذلك بحضور العقيد هانى مرسى نائب مدير إدارة مرور قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و أحمد ابوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن ونوابهم .

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا أنه تم الإنتهاء من تحديد ساحات وأماكن الإنتظار فى 6 مدن هى “قوص - نقادة - قنا - دشنا - نجع حمادى - أبوتشت” مؤكدا أنه تم تحديد ساحات الانتظار بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة ، موجها بسرعة إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، ووضع المستوى الاقتصادي للموقع في الاعتبار