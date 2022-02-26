/681805/فرنسا-تحتجز-سفينة-روسية-في-بحر-المانش-وموسكو-تحظر-الطيران-البولندي-والتشيكي-والبلغاري

أرسلت الخارجية الروسية مذكرة إحتجاج رسوسمية حول إحتجاز فرنسا لسفينة بضائع روسية تنقل البضائع في تطور سريع قد يخرج عن سطيرة العالم للتوسع رقعة المواجهة الأوربية الروسية خارج الأراضي الأوكرانية.

دوت الخليج وقالت السفارة الروسية بأنها سترسل مذكرة إحتجاج إلي وزارة الخارجية الفرنسية وتتخذ إجراءات لحماية بحارة السفينة المحتجزة في القناة الإنجليزية. فرنسا تحتجز سفينة روسية في بحر المانش وفي ظل إتساع رقعة المواجهات الروسية الأوربية أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجو في روسيا اليوم السبت أنها تفرض حظراً علي طيران الشركات البلوندية والبلغارية والتشيكية في الأجواء الروسية كإجراء جوابي علي العقوبات الأوربية الأمريكية علي موسكو. وفي سياق متصل بتصاعد حدة قطع العلاقات أعلنت وكالة الفضاء الروسية عن توقف تعاونها مع أوروبا في قاعدة إطلاق كورو في غيانا الفرنسية وذلك رداً علي العقوبات التي فرضها الغرب علي روسيا بعد الإجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.

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