/681806/سليمان-يشهد-التشغيل-التجريبي-لمشروع-الترشيح-على-ضفاف-النيل-بالأقصر

تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والأستاذة نيره عبد الوهاب رئيس لجنة المياه بنادى روتارى، التشغيل التجريبى لآبار جديدة لمشروع الترشيح على ضفاف النيل RBF بمنطقة نجع خميس.

ويخدم المشروع حوالى 25 الف نسمة بعدد من قرى مركز ومدينة الطود، وأكد اللواء محمد يحيى سليمان، توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة وفقا لعدة عوامل منها انخفاض التكلفة وجودة الخدمة والاحتياجات الحالية وإمكانية التطبيق، لسرعة تلبية احتياجات المواطنين.

وقال "يحيى" أن المشروع يعمل بطاقة تصميمية 200 م3/ساعه وتم الإنتهاء من عمل أكثر من بئر بنظام الترشيح بجانب ضفاف الأنهار (RBF)، لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة نجع خميس النقالى والتى كانت تعمل بطاقة 100 م3/ ساعة وذلك بهدف سد الاحتياجات وتغطية زيادة الإستهلاك بمنطقة نجع خميس والقرى التابعه لها بمركز ومدينة الطود. وأضاف أن المشروع ممول من مجموعة نادى الروتارى وتضم نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج ونادي روتاري جيزة متروپوليتان ونادي روتاري التحرير بالتعاون مع لجنة المياه بالمنطقة الروتارية.

مشروعات حياة كريمة بالأقصر

جاء ذلك بحضور الدكتور رفعت عيد الوهاب استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس وليد محمد عباس مدير عام مياه الأقصر، والسيد نجار محمد أحمد مدير إدارة مياه الشرب بمركز ومدينة الطود، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ. ويعد مشروع الترشيح بجانب ضفاف الأنهار River Bank filtration من أهم المشاريع التى يجرى العمل بها في مصر حالياً نظرا للزيادة السكانية الكبيرة فى بعض المناطق مما يتطلب أيضاً زيادة فى المنتج من مياه الشرب على نفس المساحة فى تلك المدن أو المحافظات وايضا سهولة ضم المشروع لإحدى محطات المياه القائمة مما يوفر الكثير من تكاليف الإنشاء لمحطات مياه الشرب. يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين ضمن مباردة حياة كريمة.