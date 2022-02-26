/681808/بعد-رفض-دعواها-المقامة-ضده-تعرف-على-القصة-كاملة-لأزمة-رشوان-توفيق-وابنته

أُثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد أن قضت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، برفض الدعوى الأصلية المقامة من آية الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، فضلًا عن إلزامها بدفع المصاريف برد مبلغ 894 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد يرصد لكم موقع دوت الخليج، القصة كاملة حول أزمة الفنانة الكبير رشوان توفيق مع ابنته.

رشوان توفيق يتحدث لأول مرة عن أزمته مع ابنته الصغرى آية

بداية الأمر، كانت مع ظهور الفنان رشوان توفيق، خلال برنامج «واحد من الناس»، حيث أكد خلاله أن هناك قضايا بينه وبين ابنته وزوجها، وأنه لا يريد أن يتحدث بالتفصيل عنها، مضيفًا: «على قدر ما شاهدت من حياتي من صعوبات ومحن، ولكن هذه المحنة مع ابنتي من أصعب المحن في حياتي، بعد أن أعطيتهم حياتي كلها».

واختتم الفنان القدير تصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلًا إنه سيترك الأمر للقضاء العادل الذي يثق فيه وفي نزاهته.

السبب الأساسي لأزمة رشوان توفيق مع نجلته الصغرى

وسبب الأزمة يرجع إلى أن الفنان القدير رشوان توفيق، حين يشتري شيء جديد، من عقارات أو خلافه، كان يسجله باسم أولاده، اللذين كانوا يقومون بتحرير توكيلات لوالدهم حتى يطمئنوه بأن ممتلكاته مازالت تحت تصرفه، وبالتالي فإن ابنته آية حررت له أيضًا توكيلات له عن الممتلكات، والتي أصبحت فيما بعد محل الخلاف، بناء على رغبتها في إلغاء تلك التوكيلات.

فضلًا عن قرار الفنان رشوان توفيق بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بالتعديل فيها فيما بعد، اعترضت ابنته آية على ذلك، وقامت برفع دعوى بطلان وإعادة تقسيم للتركة، ووفقًا لما أوضحه محامي رشوان توفيق، الدكتور مجدي مهران، فإن سبب إعادة قسمة الميراث، هو خوفه من الله عز وجل.

وكان رشوان توفيق أشار إلى أنه كان يعمل لأجل ابنائه، حيث كان يعطى كل الأموال التى يجنيها لزوجته الراحلة وقال: "الآن لا أملك باسمى إلا موبايلى وتليفون البيت الأرضى وقدمت لأبنائى كل شىء".

قضية حجر ضد رشوان توفيق من حفيده

وقال فى حديثه أنه بعد وفاة ابنه توفيق اهتم برعاية ابنته ولم يحتفظ بشىء لنفسه حتى توفيت زوجته، وبعدها تفاجئ بقضايا "حجر" رفعها زوج ابنته وحفيده، بسبب وجود خلافات مادية لأجل السيطرة على كل ممتلكاته، معلقا: "رغم أننى لم أحرمهم من شىء طوال فترة عملى، وتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق".