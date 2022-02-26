/681809/النائب-أحمد-فتحي-يشارك-في-إفتتاح-معرض-ديارنا-ويؤكد-يساهم-في-تقليص-معدل-البطالة-وزيادة-فرص-العمل

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، ضمن الوفد المشارك في إفتتاح معرض ديارنا الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

دوت الخليج

وأشاد ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، خلال تفقده المعرض بالتنظيم في عرض المنتجات للعارضين، لافتا أن المعرض يشمل العديد من الإعمال اليدوية من كافة ربوع مصر، لذلك هناك أهمية كبيرة لاستمرارية تنظيم مثل هذه المعارض بصورة مختلفة وفى جميع المحافظات، حتى يتسنى للجميع المشاركة وتسويق منتجاتهم.

النائب أحمد فتحي يشارك في إفتتاح معرض ديارنا: ويؤكد: يساهم في تقليص معدل البطالة وزيادة فرص العمل

وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هذا المعرض يعد من أهم المناسبات للعارضين حيت يتم عرض منتجاتهم بشكل محترف مما يسهم في انتشارها ورواجها، كما أن هذا المعرض يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، بالإضافة إلي أنه يساهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لفتح العديد من المجالات والمشروعات للارتقاء بالصناعات اليدوية.

وقدم عضو مجلس النواب عن التنسيقية الشكر لوزارة التضامن الاجتماع

ي علي م قدمته من جهود مبذولة لتنظيم تلك المعارض مشيرا ان كل هذا الافكار تساهم بشكل كبير في تقليص معدل البطالة وزيادة فرص العمل وانتشار الاعمال اليدوية المصرية مما يسهم في زيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة .