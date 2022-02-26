/681812/فيسبوك-تمنع-الإعلام-الروسي-وتنظيم-الإتصالات-بموسكو -يمنع-دخول-المواطنين

أعلنت شركة المسئولة عن موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنها منعت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان علي منصتها أو تحقيق أرباح في جميع أنحاء العالم.

دوت الخليج

وفي الجهة المقبلة فرضت الهيئة الروسية للرقابة علي الإتصالات قيوداً علي الوصول إلي فيسبوك في روسيا وذلك راداً علي فرض عملاق التواصل الإجتماعي شركة ميتا بلاتفورمز رقابة علي وسائلا إعلام روسية وإنتهاكه لحقوق المواطنيين الروس وحرياتهم.

فيسبوك تمنع الإعلام الروسي وتنظيم الإتصالات بموسكو يمنع دخول المواطنين

وأعلنت الهيئة الروسية للرقابة علي الإتصالات روسكوم، أنه وفقاً لقرار المدعي العام بشأن شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك فيد فرضت روسكوم نادزور إعتبارً من 25 فبرير /شباط إجراءات لتقييد الصول إي فيس بوك من دون أن تحدد طبيعة هذه القيود ولا نطاقها لافنتة الي أنه بعد ساعات بأنها حدت جزئياً الوصول إلي فيسبوك من خلال إبطاء عمل الموقع في روسيا.

واتهمت الهيئة عملاق التواصل الأمريكي بتقييد الحسابات الرسمية لكل من قناة زفيزدا الروسية المرتبطة بوازراة الدفاع ووكالة الأنباء العامة ريا نوفوستي وموقعي لينتا وجاريتا الروسيين الإخباريين .

وأضاف البيان بأن روسكوم نادزور قد طالبت من إدارة ميتا رفع القيود التي فرضها فيسبوك علي وسائل الإعلام الروسية وشرح سبب رفضها لكن مالكي الشبكة تجاهلوا هذه الطلبات.

وأكدت الهيئة أنها رصدت مايقرب من 23 حالة رقابة فرضها فيسبوك علي وسائل الإعلام الروسية عبر الإنترنت منذ تشرين الأول لعام 2020.

ولفت البيان إلي أن مكتب المدعي العام قرر بالتشاور مع وزارة الخارجية بإعتبار شبكة التواصل الإجتماعي متورطة في إنتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك حقوق مواطني روسيا وحراياته.