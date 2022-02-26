نيللي كريم أم لطفلتين.. طرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل«فاتن أمل حربي»

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تصدرت الفنانة نيللي كريم البوستر الدعائي الأول لمسلسل "فاتن أمل حربي"، المقرر مشاركته في المراثون الرمضاني لعام 2022، وهو من إنتاج شركة العدل جروب، والتي نشرت البوستر الدعائي الأول من خلال حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد نشر البوستر الدعائي لمسلسل فاتن أمل حربي من خلال مواقع التواصل الآجتماعي

بوستر مسلسل فاتن أمل حربي

نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الأول لمسلسل "فاتن أمل حربي"، المقرر عرضه في رمضان 2022، عبر القنوات الفضائية، تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، والتي يوضح البوستر أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، والمسلسل من إخراج محمد العدل، وإنتاج العدل جروب، وتأليف إبراهيم عيسى.

الجمهور يتشوق لمسلسل نيللي كريم في رمضان 2022

أعلن الجمهور أنه متشوق لمتابعة مسلسل نيللي كريم في رمضان 2022، باسم "فاتن أمل حربي"، وشارك الجمهور بتعليقاته على البوستر الذي تم نشره على الإنستجرام، وذلك بنشرهم قلوب وورود وغيرها، وقال أحدهم:" كل التوفيق والنجاح باذن الله"، وعلق أحدهم عن إعجابه بكتابة المؤلف إبراهيم عيسى، وقال:" بالتوفيق كتابة ابراهيم عيسي روعة".

نيللي كريم تتعاون مع العدل جروب

تعاونت الفنانة نيللي كريم في رمضان 2020 مع شركة العدل جروب، من خلال مسلسل "بـ100 وش"، التي قدمت دور البطولة فيه بالمشاركة مع الفنان آسر ياسين، وقامت الشركة بالإنتاج، وقامت كاملة أبو ذكري إخراج المسلسل، وشارك كل من مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، حسن أبو الروس، محمد عبد العظيم، زينب غريب، شريف دسوقي، سلوى محمد علي و حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين الذين شاركوا في أحداث المسلسل، وهو من تأليف كل من عمرو الدالي وأحمد ماهر، ولاقى نجاح باهر غير متوقع، وأنتشر بشكل كبير، وقدمت نيللي من خلاله شخصية نصابة تتنكر في عدد من الشخصيات لتتمكن من استكمال خططها وحيالها في سرقة الناس، وكان المسلسل يدور في إطار إجتماعي كوميدي، وشارك في الإنتشار أغنية التتر التي أداها نيللي وآسر مع فرقة المدفعجية.